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«Итальянский альбом» Брюллова ушел с молотка за 100 млн рублей

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Фото: Artinvestment.ru
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На открытых торгах был продан уникальный «Итальянский альбом» из 33 рисунков художника Карла Брюллова, коллекцию приобрели единым лотом за 100 млн рублей. Об этом рассказали в аукционном доме Artinvestment в субботу, 29 июня.

«Мы рады, что образцы старого русского искусства всё больше находят покупателей в России, а не переезжают за рубеж. Российский арт-рынок становится всё сильнее, а коллекционеры понимают ценность и привлекательность наших художников как объектов вложений. «Итальянский альбом» — это уникальный лот, и он стал, по сути, «градусником» для подобных произведений искусства», — отметил глава аукционного дома Егор Молчанов.

Отмечается, что рисунки Брюллова вскоре могут быть выставлены в Русском музее — новый владелец сообщил, что планирует начать переговоры с администрацией музея об организации выставки.

Последний раз эта коллекция рисунков русского художника демонстрировалась в 2023 году в Петергофе. До того выставка работ проходила в Русском музее и ГМИИ им. Александра Пушкина. Подлинность альбома несколько раз подтверждалась независимыми экспертами.

Рисунки выполнены карандашом и акварелью, все они датируются промежутком с 1823 по 1825 год, когда Брюллов путешествовал по Италии. Известно, что 3 апреля 1832 года художник преподнес альбом в качестве подарка графине Стефании Витгенштейн.

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Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Третьяковской галерее открылась выставка графики «От мала до велика». В фокусе экспозиции — необычные размеры представленных произведений. На выставке показаны картоны Карла Брюллова, Алексея Егорова, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова и многих других знаменитых художников.

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