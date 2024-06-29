Сотрудники МЧС России уничтожили четыре суббоеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были обнаружены в районе пляжа в Учкуевке после ракетного удара. Об этом 29 июня сообщает Telegram-канал министерства.

«[Боеприпасы] обнаружены на глубине до 5 м. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа Учкуевка», ― заявили представители ведомства.

Тем временем водолазы продолжают поиск суббоеприпасов и взрывоопасных предметов в акватории Севастополя.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. В тот же день стало известно, что среди погибших была дочь заммэра Магадана, которая находилась с родителями на пляже.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в День Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.