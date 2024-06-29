Расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили укрепрайоны и живую силу ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожили укрепрайоны, огневые позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 29 июня показало кадры боевой работы военных.

Российские артиллеристы наносят в круглосуточном режиме удары по позициям ВСУ. Огонь ведется с расстояния, доходящего до нескольких десятков километров, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

С закрытой огневой позиции расчеты самоходных гаубиц ведут прицельную стрельбу осколочно-фугасными снарядами по укреплениям украинской армии.

«Мы ведем огонь с закрытых позиций осколочно-фугасными снарядами. Вылетает «птичка» (беспилотник — Ред.), сообщает координаты, дает угломер. Ориентируемся по наводке разведки. В основном все цели внеплановые. Мы быстро реагируем: дают задачу, мы наводимся и даем огонь», ― рассказал командир орудия с позывным Джек.

Одно из преимуществ САУ «Гвоздика» ― конструкция, позволяющая вращать башню на 360 градусов, благодаря чему направление стрельбы может меняться в считаные мгновения.

Как отметил командир батареи, для корректировки огня используются мощности разведывательных групп, которые всегда готовы поддержать артиллерию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Военнослужащим приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций. Для спокойной работы расчета в батарее есть круглосуточный пункт наблюдения со станцией подавления БПЛА», ― отметили в оборонном ведомстве.

Ранее, 24 июня, Минобороны РФ показало, как расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» сорвали ротацию подразделений ВСУ на донецком направлении.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что расчет самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» Вооруженных сил РФ Южной группировки войск нанес удары по позициям ВСУ на северском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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