Захарова пригрозила Евросоюзу ответными мерами за повышение пошлин

Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова цитирует официальный сайт ведомства в пятницу, 28 июня.

Совет ЕС утвердил решение об увеличении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки еще в конце мая, в силу оно вступит 1 июля.

«Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет», — заявила Захарова.

По ее словам, на деле это не торгово-политические меры, а очередные антироссийские санкции, которые по сути ведут к запрету на ввоз перечисленных товаров в страны ЕС. При этом в Брюсселе предпочитают прикрываться заботой о европейских фермерах.

Как напомнила дипломат, сами европейские фермеры долгое время требовали запрета ввоза некачественной дешевой агропродукции с территории Украины. Именно украинские товары создали невыносимые для европейских производителей условия конкуренции, однако санкции настигли Россию и Белоруссию. При этом режим беспошлинного ввоза украинской продукции продлили еще на год.

«Иными словами, проблема, спровоцировавшая реальную социальную напряженность, а также риски для экономической деятельности, благополучия и благосостояния европейских жителей, не устранена», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что такие действия Брюсселя не найдут сочувствия у европейских фермеров, которых так и не захотели услышать.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — резюмировала Захарова.

Ранее в этот день Захарова заявила, что все введенные Евросоюзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

Захарова еще 22 марта отметила, что предложение главы Еврокомиссии повысить пошлины на агропродукцию из России и Белоруссии может еще больше усугубить ситуацию с продовольствием в мире.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в свою очередь указал, что увеличение тарифов приведет к повышению цен на продукты питания в Европе. При этом для России влияние таких недружественных действий в экономике будет носить ограниченный характер, поскольку европейский рынок не является основным рынком для страны, добавил он.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.