Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью
Мир
Американский обозреватель призвал Зеленского принять предложение Путина по Украине
Мир
Следовавший из России в Тунис сухогруз сел на мель у берегов Стамбула
Общество
Алсу на празднике выпускников «Алые паруса» исполнила «Колыбельную медведицы»
Мир
Хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
Мир
Редакционный совет NYT призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах
Политика
Захарова пригрозила Евросоюзу ответными мерами за повышение пошлин
Армия
Военнослужащие рембатальона ВС РФ восстановили трофейный дрон типа «Баба-яга»
Общество
Путин назвал кораблестроение одной из важнейших отраслей промышленности
Мир
Консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана на выборах президента Ирана
Спорт
Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпийских играх в Париже
Общество
По факту гибели людей при пожаре в Балашихе возбудили уголовное дело
Экономика
Минпромторг РФ попросили ввести маркировку сахара в продуктах
Мир
Reuters сообщило об отправке США Украине ракет ПВО в следующем пакете помощи
Мир
Суд в Боливии назначил полгода предварительного заключения мятежным генералам
Мир
СМИ сообщили о нападении на автомобиль с избирательными урнами в Иране
Общество
Синоптики сообщили москвичам о потеплении до +32 и небольших дождях 29 июня
Сюжет:

Захарова пригрозила Евросоюзу ответными мерами за повышение пошлин

Захарова: ответные меры России на повышение пошлин ЕС не заставят себя ждать
0
Фото: Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова цитирует официальный сайт ведомства в пятницу, 28 июня.

Совет ЕС утвердил решение об увеличении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки еще в конце мая, в силу оно вступит 1 июля.

«Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет», — заявила Захарова.

По ее словам, на деле это не торгово-политические меры, а очередные антироссийские санкции, которые по сути ведут к запрету на ввоз перечисленных товаров в страны ЕС. При этом в Брюсселе предпочитают прикрываться заботой о европейских фермерах.

Как напомнила дипломат, сами европейские фермеры долгое время требовали запрета ввоза некачественной дешевой агропродукции с территории Украины. Именно украинские товары создали невыносимые для европейских производителей условия конкуренции, однако санкции настигли Россию и Белоруссию. При этом режим беспошлинного ввоза украинской продукции продлили еще на год.

«Иными словами, проблема, спровоцировавшая реальную социальную напряженность, а также риски для экономической деятельности, благополучия и благосостояния европейских жителей, не устранена», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что такие действия Брюсселя не найдут сочувствия у европейских фермеров, которых так и не захотели услышать.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — резюмировала Захарова.

Мерное стечение: ЕС может принять еще два пакета санкций до конца года
Что вошло в 14-й набор ограничений и как на него отреагировали в России

Ранее в этот день Захарова заявила, что все введенные Евросоюзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

Захарова еще 22 марта отметила, что предложение главы Еврокомиссии повысить пошлины на агропродукцию из России и Белоруссии может еще больше усугубить ситуацию с продовольствием в мире.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в свою очередь указал, что увеличение тарифов приведет к повышению цен на продукты питания в Европе. При этом для России влияние таких недружественных действий в экономике будет носить ограниченный характер, поскольку европейский рынок не является основным рынком для страны, добавил он.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024