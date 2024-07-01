Летние грозы: что будет с курсом рубля в ближайшем квартале

Курс рубля в последнее время пережил самые крупные пертурбации за много месяцев. Причиной стали санкции США против Московской биржи, которые, по сути, остановили биржевую торговлю долларами и евро в стране. Это решение привело к двум последствиям: курс рубля резко вырос, причем не только к доллару и евро, но и к юаню, а параллельно подскочила и волатильность курсов. Как долго будет продолжаться укрепление рубля и смягчатся ли практически ежедневные скачки курса в следующие три месяца — в ежеквартальном опросе «Известий».

Рубль во II квартале более или менее стабилизировался к основным иностранным валютам, с некоторой тенденцией к росту (с 92 до 88 рублей). Всё изменилось в середине июня после введения Минфином США санкций против Мосбиржи. Паника воцарилась на внебиржевом рынке, в принципе куда менее прозрачном. Доллар в течение нескольких дней падал и рос на 5–6%, но в конечном итоге снизился почти до 82 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Почему рынок отреагировал таким образом? Из-за «блокады» Мосбиржи расчеты за импорт значительно усложнились. Поиск альтернатив требует времени. Между тем валюта поступает в Россию как и раньше, для экспортеров никаких особых проблем нет. На рынке из-за этого складывается дисбаланс, усиленный еще и массовыми продажами «на эмоциях». ЦБ попробовал снизить это давление, сократив объем обязательной продажи валютной выручки ключевыми экспортерами с 80 до 60%, но на данный момент этого оказалось недостаточно.

Параллельно обрушилась и основная валюта, которой на бирже торговать можно — китайский юань. В моменте он терял более 10%, опустившись к уровню 10,9 рубля. Здесь неприятным известием стал отказ «Бэнк оф Чайна» (российской дочки Bank of China) обрабатывать платежи для российских банков, находящихся под американскими санкциями. Это также может усложнить расчеты и создать новые проблемы для импортеров.

Сложилась довольно парадоксальная ситуация. В норме санкции приводят к обвалу курса валюты страны, против которой вводятся. У нас получилось с точностью до наоборот — рубль резко вырос. Общее с аналогичными историями в прошлом одно: возросшая волатильность, со скачками на несколько процентов туда-обратно за день. Укрепление курса полезно с точки зрения сдерживания инфляции и внутреннего потребления, но совсем не радует экспортеров, а также бюджет, не заинтересованный в слишком сильном рубле. Ну а непредсказуемость курса бьет по всем. Поэтому положение дел в целом не очень приятное.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Будет ли эта нестабильность купирована в следующем квартале и как будет рубль вести себя на протяжении ближайших месяцев — с этим вопросом мы обратились к отечественным аналитикам.

Денис Буйволов, аналитик «БКС Мир инвестиций»

Мы ожидаем, что власти будут стараться стабилизировать рубль вблизи тех значений, которые были до введения санкций. В первую очередь ЦБ снизит во втором полугодии валютные интервенции. Кроме того, оперативно изменив норматив по продаже экспортной выручки, правительство показало, что это гибкий инструмент: если спрос на иностранную валюту начнет быстро восстанавливаться, норматив может быть вновь повышен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее пока рынок адаптируется к уходу операций в долларах и евро на внебиржевой рынок, рубль будет сохранять повышенную волатильность. По нашим оценкам, к концу III квартала биржевой курс юаня может формироваться вблизи 12,5 рубля, а официальный курс рубля к доллару может выйти в зону 90–92.

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»

Мы полагаем, что ситуация на валютном рынке будет постепенно стабилизироваться по мере адаптации к новым ограничениям в отношении России. Основополагающим фактором, который определяет направление курса рубля, остается платежный баланс, а именно сальдо счета текущих операций. По нашим оценкам, проблемы с проведением трансграничных платежей за импорт будут постепенно нормализовываться, и реализация отложенного спроса приведет к росту импорта. В то время как темпы роста экспорта могут замедлиться ввиду ухудшившейся конъюнктуры на рынке нефти в апреле-мае: нефтегазовые доходы фактически поступают на счета с временным лагом до двух месяцев. Соответственно, в июне-июле экспортные потоки могут сжаться.

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Таким образом, не исключаем, что положительное сальдо счета текущих операций также будет сжиматься, что окажет давление на рубль. По нашим оценкам, в III квартале рубль вернется в диапазон 12–12,8 рубля за юань и 87–94 рублей за доллар. Волатильность же постепенно будет сходить на нет и динамика рубля будет определяться в зависимости от показателей внешней торговли.

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам»

Ситуация с курсом валюты в настоящее время определяется:

денежно-кредитной политикой (ДКП);

сальдо торгового баланса;

операциями на рынке со стороны Минфина, ЦБ, а также российских экспортеров, репатриирующих валютную выручку. Курсовая работа: может ли рубль еще укрепиться Российская валюта резко выросла до максимумов с весны прошлого года

ДКП является ограничительной, более того, ставка может быть еще и повышена — и рынок это закладывает в свои ожидания. Но если через какое-то время инфляционный пик будет пройден, то игроки могут решить, что и максимум ужесточения политики минул. Как следствие, спрос на рубль может начать снижаться даже при сохраняющемся высоком «ключе».

Что касается торгового баланса, то если начнет снижаться импорт, а экспорт, например, останется на прежнем уровне, то для рубля это весьма позитивный сценарий. Но мы не считаем, что возможно повторение ситуации 2022 года, когда спрос на иностранную валюту резко сократился, приведя к сильнейшему укреплению рубля. Хотя ситуация непростая, если взять историю с тем же «Бэнк оф Чайна», но такие риски рынок уже закладывал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кстати, что характерно, еще до введения новых ограничений, на фоне визита главы России Владимира Путина в Китай, ситуация с платежами с небольшими китайскими банками улучшилась. Мы думаем, что это может стать закономерным явлением. Крупные финансовые институты вначале будут опасаться прямых контактов с российскими фигурантами SDN-листа. Их место могут заполнить менее значимые китайские игроки, которые не настолько сильно опасаются вторичных санкций.

Что касается операций по репатриации выручки, объем продажи валюты экспортерами на рынке существенный и он оказывает положительное влияние на курс. Чистые продажи крупнейших российских экспортеров в мае составили $14,9 млрд, увеличившись на 13% относительно предыдущего месяца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Банк России 27 июня сообщил, что будет осуществлять продажу иностранной валюты в размере 8,4 млрд рублей в день против 11,8 млрд рублей ранее. Объем продажи валюты сократился — это позитивная для рубля новость.