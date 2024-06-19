Курсовая работа: может ли рубль еще укрепиться

Курс рубля к доллару, евро и юаню, который окреп до максимумов с весны 2023 года, отскочит в ближайшие дни, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 19 июня российская денежная единица торговалась ниже 80 руб./$. Спрос на валюту внутри РФ резко упал из-за сокращения импорта, санкций против Мосбиржи и ограничений Райффайзенбанка на трансграничные переводы. При этом переход к внебиржевому формату работы валютного рынка сделал его менее прозрачным: поэтому пока следует отказаться от операций с иностранными деньгами, чтобы вскоре не потерять средства, считают эксперты. Как определяются валютные курсы в новых условиях — в материале «Известий».

Почему рубль резко вырос к доллару, евро и юаню

Иностранные валюты резко подешевели на открытии торгов 19 июня. Юань опускался ниже 10,84 рубля — это минимум с мая 2023 года, следует из данных Мосбиржи. Однако к концу дня курс отскочил к 11,2.

При этом доллар и евро в тот же день ослабли на 2,5 и 2,4% соответственно, следует из данных по межбанковскому рынку от сервиса Profinance (торги этими валютами на Мосбирже приостановлены из-за санкций). В начале дня они также обновили минимумы с апреля 2023 года — «американец» опускался ниже 80, а «европеец» — 86 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Важную роль в укреплении российской денежной единицы к основным валютам сыграло то, что Райффайзенбанк приостановил с 10 июня переводы за рубеж в долларах и евро через инфраструктуру платежной системы SWIFT, пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Вторая серьезная причина — введение санкций против Мосбиржи 12 июня. Они еще больше ограничили возможности для оперирования валютой. Всё это привело к неадекватному и резкому подорожанию рубля, заключил Александр Потавин.

Справка «Известий» 12 июня минфин США ввел санкции против группы Мосбиржи, в которую входят Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Последняя организация контролирует безналичные расчеты (в том числе внешние) компаний, банков и организаций. Ограничения фактически означают отключение НКЦ от долларовой системы. 13 июня к рестрикциям также подключилась Великобритания.

— В итоге вся приходящая в Россию валюта оказывается «запертой», притом что из-за сложностей с внешними платежами спрос на иностранные денежные единицы от импортеров сильно упал, — сказал Александр Потавин.

Долгосрочно на курс влияют и более фундаментальные факторы. Сокращение объемов импорта из-за давления на экономику РФ привело к улучшению счета текущих операций платежного баланса — его профицит с января по май 2024 года вырос на 81%, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это значительный фактор поддержки курса рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прекращение биржевых торгов долларом и евро усложнило трансграничные расчеты за импорт и ограничило спрос на иностранные деньги в целом, подтвердила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. При этом требования указа президента об обязательной продаже выручки в инвалюте обеспечивает ее приток в РФ.

— Баланс рисков складывается в пользу избыточного предложения валюты внутри страны, что способствует укреплению рубля, — заключила Наталия Пырьева.

Юань также может дешеветь на опасениях вторичных санкций против китайских партнеров РФ, которые стали возможны после 12 июня, добавил Владимир Чернов. Из-за этого объемы импорта из КНР в Россию могли сократиться, что снизило и спрос на китайскую валюту.

Как определяется курс доллара и евро после санкций против Мосбиржи

Торги долларом и евро на Мосбирже не проводятся, поэтому их курс к рублю устанавливается ЦБ на основе внебиржевых операций за вчерашний день, объяснил Владимир Чернов. Они собираются до 15:30 мск и через один-два часа выкладываются на сайте регулятора — значения курса станут актуальными на следующий рабочий день.

19 июня ЦБ понизил курс доллара на завтра до 82,6 рубля, евро — до 89 рублей, юаня — до 11,2 рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом важно понимать, что внебиржевой рынок валюты в РФ представлен банками, брокерами и крупными компаниями — большинство из них отсечены от международного капитала, добавил Александр Потавин из «Финама». Это снижает ликвидность рынка, что делает его менее прозрачным и более манипулируемым.

При этом отдельные финорганизации определяют стоимость доллара и евро в том числе через кросс-курсы, добавила Наталия Пырьева. Аналитики следят за динамикой стоимости китайской валюты отдельно к рублю, и отдельно — к «американцу» и «европейцу». После этого пересчитывается соотношение доллара и евро к рублю.

Помимо того, можно ориентироваться на стоимость фьючерсов, добавила Наталия Пырьева. Это контракты на покупку валюты через определенное время (например, через день) за оговоренную цену (она может быть выше или ниже сегодняшней).

Каким будет доллар в июле 2024 года

— Если рубль за последнюю неделю укрепился к юаню почти на 10% — это явно не про объективную экономику процесса, а про нерыночные методы определения курса, — уверен Александр Потавин.

Ажиотаж, вероятно, подходит к концу, считает Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций». Твердые валюты выглядят перепроданными, поэтому отскок рынка вполне возможен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом на следующей неделе в РФ пройдет налоговый период, который способен дополнительно поддержать рубль, добавил Владимир Чернов. Однако уже с июля вполне можно ожидать возвращение курса доллара в район 88 рублей.

Коррекция весьма вероятна в ближайшие недели, ведь сильный рубль не выгоден для экспортеров и российского бюджета, согласился Владимир Чернов. Укрепление нацвалюты угрожает ростом дефицита казны, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.

Резкий рост рубля не заложен в планы правительства на этот год, добавил Александр Потавин. По прогнозу Минэка, средний курс нацвалюты к доллару в 2024-м установится на уровне 94,7 рубля.

Поэтому в ближайший месяц можно ждать корректировки механизмов, влияющих на курс, заявил Александр Потавин. Например, указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В начале июня правительство смягчило требования к экспортерам: теперь компании смогут получить у правкомиссии разрешение вовсе не продавать заработок в инвалюте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из-за неожиданных колебаний курса валют многие инвесторы рискуют потерять свой капитал, отметил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, повышенная волатильность рынка способна привести к банкротству некоторых трейдеров.

В нынешних условиях лучше не совершать никаких операций с валютой и перейти в «режим ожидания», порекомендовали в «БКС Мир инвестиций». Должно пройти какое-то время, прежде чем ситуация с валютными курсами устаканится.