Зеленский заявил о подготовке плана решения конфликта на Украине до конца года
Украина хочет подготовить план решения конфликта в этом году. Об этом 28 июня сообщил президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, на пресс-конференции со словенским лидером Наташей Пирц-Мусар.
«Для нас очень важно показать план окончания <конфликта>, который поддержит большинство мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. <...> Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены <...> Мы также разработаем и подготовим совокупный план», — сказал Зеленский, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он отметил, что детальный план будет представлен всем партнерам Украины. Украинский лидер также выразил надежду на получение «сильного» документа на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.
Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.
На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Зеленский назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений».
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.