МОК допустил четырех дзюдоистов и двоих каноистов из РФ к участию в Олимпиаде

Четыре дзюдоиста из России допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде в Париже. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 28 июня, на сайте МОК.

Речь идет о Валерии Ендовицком, Махмадбеке Махмадбекове, Элис Старцевой и Дали Лилуашвили. Российские дзюдоисты всего завоевали 12 лицензий — семь у мужчин и пять у женщин.

Приглашения МОК также получили российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров.

В начале июня Федерация дзюдо России опубликовала состав сборной на Олимпийские игры в Париже, в который в том числе вошли бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова и чемпион мира Инал Тасоев.

Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

До этого, 20 июня, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в МОК и Международную федерацию дзюдо (IJF) с требованием отстранить 12 российских дзюдоистов от участия в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже.

В письме идет речь о недопуске до соревнований дзюдоистов Инала Тасоева, Мадины Таймазовой, Тимура Арбузова, Рамазана Абдулаева, Михаила Игольникова, Данила Лаврентьева, Мурада Чопанова, Матвея Каниковского, Дали Лилуашвили, Элис Старцевой, Дарьи Курбонмамадовой и Сабины Гилязовой.

Ранее, 15 июня, МОК назвал первых 14 допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из РФ. Среди борцов до соревнований допущены Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

До этого, 13 июня, стало известно о том, что всех российских теннисистов из заявки допустили к участию в Олимпиаде в Париже. По словам президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, игроки, которые были отобраны по рейтингу, не вызвали никаких нареканий со стороны ITF.

В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон. Он сообщил, что страна уже получила 49 лицензий в семи видах спорта: тхэквондо, прыжки на батуте, дзюдо, теннис, велоспорт-шоссе, спортивная борьба и гребля на байдарках и каноэ.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.