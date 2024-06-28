«Газпром» запустит поставки в КНР по дальневосточному маршруту в 2027 году
Поставки газа по дальневосточному маршруту в Китай начнутся в 2027 году. Об этом 28 июня сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«В 2027 году будет запущен дальневосточный маршрут на 10 млрд куб. газа в год. С выходом «Силы Сибири» и дальневосточного маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале корпорации.
Миллер подчеркнул, что «Газпром» увеличивает поставки в Китай и в скором времени выйдет на экспортную производительность в 38 млрд куб. м в год. Он отметил, что поставки газа в КНР в 2023 году превысили контрактные обязательства компании.
В мае в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания в период с 1 января по 12 мая нарастила поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 37,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в течение текущего года шесть раз был обновлен исторический рекорд суточных поставок КНР.
При этом 3 января стало известно, что по итогам 2023 года «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 22,7 млрд куб. м газа, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. В холдинге добавили, что суточные рекорды, которые фиксировались в течение года, говорят о заинтересованности КНР в российском газе.