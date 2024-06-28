В Подмосковье машина ГИБДД упала на полицейского во время показательных выступлений
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- В Подмосковье машина ГИБДД упала на полицейского во время показательных выступлений
Во время показательных выступлений 28 июня в подмосковной Ивантеевке на инспектора ГИБДД упала полицейская машина и протащила его по асфальту. Кадры были опубликованы в соцсетях.
«Во время демонстрации профессиональных умений в Центре профессиональной подготовки Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве произошел несчастный случай. В результате один из сотрудников получил телесные повреждения», — сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью угроз нет.
Ранее, 25 июня, в Краснодаре с парковки упал автомобиль BMW. Транспорт пробил ограждение и рухнул на крышу примерно с 10 м высоты. Погибли три человека.
Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, перед тем как пробить заграждение, автомобиль набрал скорость, это можно увидеть на кадрах с камер видеонаблюдения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал правоохранительные и следственные органы установить причины случившегося, а собственника торгового центра — обеспечить дополнительные меры безопасности.