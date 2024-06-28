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Рябков надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине

Рябков: Трамп поймет безальтернативность предложений Путина по Украине
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Фото: ТАСС/Gerald Herbert
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Экс-президент США Дональд Трамп в будущем поймет безальтернативность предложений президента РФ Владимира Путина по Украине. Такое мнение высказал в пятницу, 28 июня, замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Придет время, и господин Трамп, независимо от того, каков будет его статус в будущем, поймет безальтернативность того, что предложено президентом Путиным», — сказал дипломат журналистам, комментируя слова кандидата на пост президента США о неприемлемости предложения президента РФ.

Также Рябков добавил, что Трамп не представляет всю американскую элиту.

«Слабо себе представляю, что такое элита в США сегодня», — продолжил он.

По мнению замминистра, в США определяют курс глубинное государство и политики.

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Теледебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Трампом состоялись 27 июня в Атланте (штат Джорджия). В ходе их проведения Трамп заявил, что условия мира на Украине, которые были выдвинуты президентом России, для него неприемлемы. Политик подчеркнул, что остановит конфликт, причем сделает это еще до «прихода в Белый дом».

Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам. Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

На Западе и в Киеве инициативу отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, назвал предложение ультиматумом. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, в свою очередь, сказал, что инициатива якобы не содержит «реальных мирных предложений». Ее также отвергли канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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