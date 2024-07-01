Доля трейд-ин на вторичном авторынке в РФ выросла вдвое

Доля трейд-ин, коммерческой услуги по обмену автомобиля с пробегом на новый с доплатой, увеличилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 1 июля «Известиям» рассказали аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», которые проанализировали структуру пополнения складов дилеров в разрезе каналов поступления за последний год.

В мае 2024 года доля автомобилей, поступающих по трейд-ин, составила 42%, тогда как по итогам аналогичного периода прошлого года она была равна 24%. Второе место среди основных каналов поступления авто на склады занимает выкуп (услуга покупки автомобиля специализированными компаниями для дальнейшей реализации), его доля составила 22%.

Остальные каналы поступления сохранили свои позиции: на третьем месте увеличившаяся с 13 до 17% комиссия (реализация авто компанией в качестве агента в интересах физлица с выплатой денежных средств владельцу после продажи за вычетом комиссионной оплаты), а на четвертой — снизившийся с 12 до 11% трейд-ап (обмен автомобиля с пробегом на другую подержанную машину более высокого класса с доплатой).

«Восстановление поступления на склады дилеров автомобилей с пробегом по каналу трейд-ин связано со значимым ростом продаж новых автомобилей — за пять месяцев этого года продажи выросли на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение же доли канала выкупа можно связать с двумя основными факторами. Во-первых, возросший канал трейд-ин позволяет поддерживать на складах достаточное количество автомобилей с пробегом. Во-вторых, высокий уровень ключевой ставки и, как следствие, высокая стоимость денег, не позволяют дилерам выдерживать необходимую рентабельность в канале выкупа. В связи с этим дилеры подходят очень избирательно к выкупу автомобилей, сосредотачиваясь на тех автомобилях, в продажах которых имеют хорошую компетенцию», — рассказал директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

28 июня специалисты сервиса «Отчеты Авто.ру» рассказали «Известиям», что на вторичном рынке в России порядка 66% автомобилей с пробегом имеют только одного собственника. В 15% предложений пробег машины не превышает 100 тыс. км, по числу таких объявлений лидируют ВАЗ, Nissan, Kia, Hyundai и Toyota.