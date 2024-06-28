Водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика на Красной площади
В Москве управлявший электросамокатом мужчина сбил пятилетнего мальчика, когда тот гулял со своим отцом на Красной площади. Об этом 28 июня сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в субботу вечером, 22 июня. Ребенок после ЧП был сразу же доставлен в больницу.
Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее, 17 июня, сообщалось о еще одном похожем происшествии. Водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика в месте для движения пешеходов на улице Академика Миллионщикова. Ребенка госпитализировали. Материалы проверки переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета (СК) России.