Политолог рассказал о преобразованиях в Крыму за последние 10 лет

С момента присоединения Крыма к России прошло 10 лет. Как преобразился полуостров за это время, рассказывают «Самые шокирующие гипотезы».

С приходом России в Крыму начались широкомасштабные изменения. Россия пришла строить и модернизировать, так же как это происходит во всех других регионах.

Главной артерией Крымского полуострова стала скоростная автострада «Таврида». Она соединила Крым с Россией, а общее время в пути от Керчи до Симферополя на машине сократилось с восьми до двух часов. Запущен проект новой автодороги, которая будет соединять Крым с Донбассом. В Крыму ремонт дорог не прекращается.

«Когда я приехала в 2014 году, очень много автомобилей ездило с надписью «А где в Севастополе дороги?». Через какое-то время этот хештег стал категорически неактуален. Мы сами видим, что произошло за это время, за эти десять лет. «Таврида» — это просто восторг, абсолютный восторг, когда весь полуостров можно проехать за четыре часа», — рассказала местная жительница Людмила Шафинская.

За десять лет появилось 300 км новых дорог, в регионе отремонтировали и построили более 565 км покрытий — улиц, проспектов, проездов и подъездов к селам. В Крыму не только ремонтируют дорожную инфраструктуру, но и обновили общественный транспорт, повышается комфорт для водителей и пассажиров.

С 2014 года на полуострове отремонтировали и отреставрировали 161 учреждение культуры, а также набережные, парки, жилые кварталы, школы, детские сады и больницы.

Помимо этого, воссоздается система здравоохранения. С 2014 по 2023 год в Крыму был проведен капитальный ремонт 850 объектов здравоохранения, создано более 200 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

«Покажу, как выглядит Ялтинская больница. Я вообще в шоке, думал, будет ужас. На входе умывальник, три кровати, система очистки воздуха, столик, тумбочки. Батареи новые, всё новое. А теперь смотрите, здесь в каждой палате собственный санузел с унитазом и ванной. Можете себе такое представить? Я, честно, в шоке», — рассказал местный врач.

Крым восстанавливался в условиях сильного прессинга. Санкции в отношении Крыма начались сразу же, как только Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Это был вызов для экономики полуострова и всей страны, однако именно это дало новый импульс для развития территорий.

«На мой взгляд, удалось с помощью усилий самих крымчан и усилий федерального центра преодолеть санкционное давление, которое было оказано, в том числе и те новые пакеты санкций, которые были введены после начала специальной военной операции. Мы видим, что за девять лет, статистика часто только за девятилетний период, экономика Крымского полуострова выросла», — отметил политолог Евгений Кисляков.

Многие проблемы приходилось решать с напряжением и за очень короткое время. Украина пыталась организовать экономическую и водную блокаду Крыма, прерывала транспортное сообщение, поставки пресной воды и электроэнергии.

«Мы до сих пор с дочерью вспоминаем, как ни странно, что энергоблокада — это был очень хороший период в нашей жизни. Мы собирались всем двором, всю детвору, играли в лото, грызли семечки при свечах, на улице пели песни. Не знаю, это было очень сложно с точки зрения быта, но это было хорошо с точки зрения «врешь, не возьмешь», — вспомнила Шафинская.

За время развития российского Крыма удалось решить проблемы с обеспечением энергией. Были построены Балаклавская и Таврическая ТЭС. Несмотря на серьезные диверсионные вылазки и постоянные прилеты беспилотников, в Крыму развиваются многие отрасли промышленности, машиностроения, включая оборонные предприятия. Крым по-прежнему выпускает морские суда.

«Сейчас строится два десантных корабля универсальных на верфях в Крыму. Они в том числе будут оснащаться безэкипажными беспилотными катерами, которые сейчас активно развиваются. То есть это будут современные новые корабли, которые войдут в состав Черноморского флота», — рассказал Кисляков.