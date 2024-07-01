Выйти из импорта

В последние недели рубль — на новой волне укрепления. Важную роль в ней сыграла приостановка переводов за рубеж в долларах и евро последними зарубежными банками, которые до этого работали в РФ и проводили операции с твердой валютой. В июне импортеры и граждане лишились того узкого канала, через который еще можно было перевести средства за рубеж — например, для оплаты импортных товаров. Соответственно, из-за этих сложностей с внешними платежами спрос на иностранные денежные единицы упал, что и укрепило рубль.

Но мы полагаем, что сегодняшняя просадка импорта (из-за сложностей с его оплатой) — это временное явление и в ближайшие полгода его объемы в Россию восстановятся.

Кроме того, США 12 июня расширили санкции против России. В том числе под них попала Мосбиржа. После этого биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом на этой площадке приостановились. Рубль стал особенно волатильным. Курс доллара сначала снизился до 82,5 рубля, евро рухнул до 88,58, юань опускался до 10,86 рубля по итогам внебиржевых торгов.

Однако санкции — скорее, фактор волатильности, но не укрепления рубля.

Ключевая причина позитивной динамики нацвалюты летом 2024-го — это усиление изоляции российской экономики от системы международных платежей. Когда из тысяч участников рынка, которые могли легко выполнять сделки на бирже, остаются два-три десятка крупных игроков на внебиржевом рынке, устойчивость и ликвидность валютных торгов существенно снижаются.

Для выправления ситуации 21 июня правительство РФ приняло решение: крупнейшие российские экспортеры теперь будут обязаны продавать 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, а не 80%, как было раньше. То есть требования смягчили.

Из-за этого, как ожидается, в июле предложение инвалюты на внутреннем рынке уменьшится. Это сбалансирует низкий спрос на доллар и евро со стороны импортеров и придаст больше стабильности рублю.

Кроме того, на курс в середине лета будет влиять новый, 14-й пакет санкций ЕС. Наиболее значимые ограничения связаны с российским сжиженным природным газом, хотя сам импорт СПГ пока не запрещен. Также рестрикции касаются «теневого флота», с помощью которого российские экспортеры пробуют обойти потолок цен на нефть и нефтепродукты. Сейчас этим судам запрещен заход в европейские порты.

Все эти и другие жесткие меры со временем можно будет обойти и придумать новые каналы и способы поставок. Но с каждым разом из-за этого теряются деньги, растут издержки и риски. Делать бизнес становится всё сложнее, и прежние успешные внешнеторговые направления будут просто закрываться. Ограничения на СПГ блокируют перспективную и очень прибыльную нишу. Всё это негативно отразится на притоке валюты в страну.

На динамику курса рубля, начиная с июля, окажут влияние и действия Центробанка на валютном рынке. Напомним, что в первом полугодии 2024-го (с 9 января по 28 июня) ЦБ продавал иностранную валюту по 11,8 млрд рубля в день. Однако после этой даты сумму планируется сократить на треть — до 8,4 млрд.

Раз регулятор будет продавать меньше юаней на открытом рынке — это окажет негативное влияние на курс рубля. При прочих равных дополнительное ослабление российской валюты из-за действий ЦБ может составить около 2 рублей к курсу доллара до конца года.

Сейчас из-за жестких внешних санкций и внутренних ограничений курс рубля может краткосрочно отклоняться от справедливых уровней. Поэтому стоит расширить прогнозы по ожиданиям от доллара на ближайшие месяцы.

Мы ждем, что в июле 2024 года «американец» будет торговаться по 85–93 рубля. Ближе к концу года мы, как и раньше, прогнозируем ослабление нацвалюты — торговый диапазон может подняться до 92–97 рублей.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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