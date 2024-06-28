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Трамп назвал вывод войск США из Афганистана днем величайшего позора страны

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Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi
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Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «днем величайшего позора в истории страны». Так во время дебатов с действующим президентом Джо Байденом 27 июня он отреагировал на реплику главы Белого дома, будто при Трампе «в Афганистане всё еще убивали людей, а он ничего с этим не сделал».

«Я уходил из Афганистана, да, но мы выходили с достоинством, с силой и властью. Он же вышел так, что этот день стал днем величайшего позора в истории нашей страны», — заявил Трамп в эфире CNN.

Байден при этом заметил, что он якобы «является единственным президентом, при котором военнослужащие не гибнут за пределами родной страны».

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Спорные моменты военной истории США неоднократно становились темой взаимных уколов Трампа и Байдена. Первый регулярно использует возможность упрекнуть соперника в неудачах, масштабируя их до размеров всей страны и ее истории, второй также пытается повернуть ситуацию в свою сторону, парируя «невероятными успехами президентства Байдена» в том же контексте.

Байден объявил о завершении операции в Афганистане в апреле 2021 года. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории США. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. В сентябре Байден обратился к нации после вывода войск из Афганистана и назвал эвакуацию контингента успешной миссией.

15 октября 2021 года экс-помощник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон заявил, что уход военнослужащих США из Афганистана был ошибкой. Он отметил, что идею об уходе Соединенных Штатов из страны разделяли и Трамп, и действующий президент США Байден. По его словам, оба политика игнорировали последствия, которые можно было предвидеть.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.

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