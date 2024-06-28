Трамп назвал вывод войск США из Афганистана днем величайшего позора страны

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «днем величайшего позора в истории страны». Так во время дебатов с действующим президентом Джо Байденом 27 июня он отреагировал на реплику главы Белого дома, будто при Трампе «в Афганистане всё еще убивали людей, а он ничего с этим не сделал».

«Я уходил из Афганистана, да, но мы выходили с достоинством, с силой и властью. Он же вышел так, что этот день стал днем величайшего позора в истории нашей страны», — заявил Трамп в эфире CNN.

Байден при этом заметил, что он якобы «является единственным президентом, при котором военнослужащие не гибнут за пределами родной страны».

Спорные моменты военной истории США неоднократно становились темой взаимных уколов Трампа и Байдена. Первый регулярно использует возможность упрекнуть соперника в неудачах, масштабируя их до размеров всей страны и ее истории, второй также пытается повернуть ситуацию в свою сторону, парируя «невероятными успехами президентства Байдена» в том же контексте.

Байден объявил о завершении операции в Афганистане в апреле 2021 года. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в истории США. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. В сентябре Байден обратился к нации после вывода войск из Афганистана и назвал эвакуацию контингента успешной миссией.

15 октября 2021 года экс-помощник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон заявил, что уход военнослужащих США из Афганистана был ошибкой. Он отметил, что идею об уходе Соединенных Штатов из страны разделяли и Трамп, и действующий президент США Байден. По его словам, оба политика игнорировали последствия, которые можно было предвидеть.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.