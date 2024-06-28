Генпрокурор РФ пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО

Генпрокурор России Игорь Краснов пообещал проверить случаи, когда военные, получившие тяжкие увечья в ходе спецоперации, не получают положенные им технические средства реабилитации (ТСР). Об этом он заявил в пятницу, 28 июня, в ходе личного приема граждан в Хабаровске.

«Я сейчас по стране посмотрю проблему, она есть, мне пишут ребята», — сказал Краснов.

Он добавил, что недавно получил обращение военного, который пожаловался на то, что ему не предоставили ТСР и не выписывают из госпиталя. Краснов подчеркнул, что, хотя эти вопросы требуют времени, все они будут решены.

Помимо этого, генпрокурор в ходе приема граждан отметил, что волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима.

«Главный военный прокурор разберется в причинах волокиты со стороны органов военного управления и примет самые жесткие меры. Я поручил мне лично доложить, и я приму самые жесткие меры в ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Краснов прибыл в Хабаровск с рабочим визитом ранее в этот день. В аэропорту генпрокурора встретил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин.

Ранее, 10 июня, глава Минобороны России Андрей Белоусов провел совещание по вопросам медицинского обеспечения участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что нужно выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом.

В январе президент РФ Владимир Путин указал на необходимость повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ и на важность создания условий для реализации бойцов в разных сферах: в отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.