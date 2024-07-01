В Москве и регионах выросли тарифы на ЖКХ. Когда придет квитанция с новой суммой

Летом россиян ждет обещанное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Индексация тарифов произойдет с 1 июля. В среднем по стране цены проиндексируют на 9,8%. На сколько подорожают коммунальные услуги в Москве и других регионах со второго полугодия 2024 года и когда придет квитанция с новой суммой — читайте в материале «Известий».

Индексация тарифов ЖКХ в Москве и по регионам с 1 июля 2024-го

Тарифы на коммунальные услуги, куда входят газоснабжение, электроэнергия и водоснабжение, проиндексируют впервые с 2022 года. Повышение предусмотрено распоряжением правительства РФ, утвержденным в ноябре прошлого года. Для каждого региона установлен свой индекс, который будет действовать до 2028 года.

Согласно документу, самый низкий индекс по стране установлен для Хакасии — 4%, а самый высокий — для Забайкальского края, здесь он составит все 15%. Затем идут Северная Осетия — 13,7% и Калининградская область —13%.

В Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%. Такой же размер установлен для Челябинской области. Для Подмосковья он составит 10,7%. Чуть меньше придется заплатить жителям Калужской, Тамбовской, Владимирской, Смоленской и Орловской областей. Здесь тарифы вырастут на 10%.

В Санкт-Петербурге, Нижегородской, Воронежской, Волгоградской и Кировской областях этот показатель установлен в пределах 9,8%. С остальными регионами можно ознакомиться в самом документе.

При этом в некоторых регионах рост может быть выше, но не больше чем на предельное отклонение. Так, в Татарстане, например, средний индекс составляет 10,8%, а предельное отклонение — 4,9%. Это значит, что в каком-то районе или городе местный тариф могут повысить до 15,7%.

Окончательное решение об уровне индексации принимают руководители субъектов РФ. В ряде регионов, в частности в муниципальных образованиях Московской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского края, местное правительство уже установило новые тарифы с учетом допустимого превышения.

Когда придут первые платежки после повышения тарифов на «коммуналку»

Поскольку индексация произойдет с июля, то квитанции с новыми цифрами россияне получат в августе. Повышение размера вносимой платы за коммунальные услуги выше максимальных значений не допускается. За соблюдением установленных показателей будет следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Для определенных категорий граждан продолжает действовать мера социальной поддержки в виде субсидии. Рассчитывать на нее могут те, чьи расходы по квитанциям превышают допустимую норму — 22% от дохода. Кроме того, с 1 июля пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и других льготников освободили от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ и пеней за несвоевременные платежи.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал «Известиям», что повышение тарифов — обыденная процедура, призванная устранить последствия инфляции. Он уточнил, что обычно тарифы ЖКУ индексируются раз в год. Исключением стал 2023 год, когда индексация тарифов сместилась и прошла в декабре 2022 года, тогда она составила 9%.