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Правительство утвердило индексы изменения стоимости ЖКХ в 2024-2028 годах

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство России утвердило средние индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ на 2024-2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС ссылкой на документ кабинета министров.

Согласно решению правительства, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, в Ленинградской области — на 10,2%, в Омской области — на 14%. Республика Северная Осетия — Алания установит его на уровне 13,7%, в Хакасии — на 4%, в Чукотском автономном округе — на 4,9%.

Отмечается, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же выдает предписания об устранении выявленных нарушений.

Подобные индексы региональные власти будут использовать для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

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До этого, 27 сентября, правительство поддержало законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации. Это значит, что в РФ могут поднять штраф за незаконное подключение к канализации и водопроводу. Сейчас штрафы составляют не более 1,5 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. для юридических лиц.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли уже почти 900 млрд рублей. Как рассказали «Известиям» в Росстате, по итогам I квартала эта сумма составила 876,4 млрд рублей, за последний год она выросла на 72 млрд. При этом задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.

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