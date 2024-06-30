Высшее слежение: цифровой прибор повысит качество фото космических объектов

Российские астрономы разработали инновационное устройство для управления телескопами. Оно позволяет с помощью недорогого оборудования наблюдать за любыми движущимися объектами Солнечной системы, орбитальными спутниками и МКС и получать их изображения с очень высокой четкостью . Изобретение может быть востребовано небольшими обсерваториями, у которых нет средств на профессиональную технику. По словам экспертов, его также можно использовать для прикладных целей, таких как, например, контроль орбиты летательных аппаратов и наблюдение за космическим мусором .

Будни звездочетов

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали устройство для управления любительскими телескопами, которое позволяет автоматически и с очень высокой точностью фокусироваться на объектах, движущихся с высокой скоростью по звездному небу . Изобретение дает возможность наблюдать как за естественными небесными телами, так и за искусственными спутниками , которые для земного наблюдателя перемещаются в сотни раз быстрее планет, звезд и астероидов. При этом разработка успевает делать 300 фотоснимков в секунду . Они обрабатываются программой и суммируются, что дает изображения высочайшей четкости.

— Мы полностью заменили электронику и программное обеспечение, управляющее движением телескопа. Теперь оно может изменять скорость движения мотора 50 раз в секунду . Стандартное оборудование позволяет делать это только 1–2 раза в секунду. Благодаря доработке устройство может наводиться на объект с точностью до 20 микрорадиан. Это очень высокий показатель, уже не любительский . Изобретение будет интересно небольшим университетским и другим стационарным обсерваториям, у которых нет средств на закупку дорогого оборудования, — сказал научный сотрудник НИИ многопроцессорных вычислительных систем ЮФУ Максим Хисамутдинов.

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Получение высококачественных снимков с помощью изобретения происходит в три этапа. Для этого необходимо точно навести на объект съемки, затем выполнить цифровую стабилизацию, чтобы предмет был в самом центре фото, после чего делается усреднение изображений и повышается их резкость .

— За счет реализации высокой точности слежения за движущимися объектами можно получить качественный материал — видеозапись. И затем путем сложения сделать из нее незашумленную фотографию с высокой детализацией . При этом устройство в реальном времени может улучшать качество изображения за счет обработки накопленного материала. Это методы компьютерного зрения, — сказал Максим Хисамутдинов.

Также разработчики интегрировали в программу нейросеть, которая может классифицировать искусственные летательные аппараты . На основе собственных данных специалисты обучили ее распознавать МКС, китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» и несколько наиболее интересных видов спутников, в том числе из группировки Starlink.

Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Орбитальный учет

Астрономы-любители с огромным интересом наблюдают за рукотворными объектами на орбите Земли , сообщили эксперты. Так, например, большую аудиторию собрал первый запуск аппаратов Starlink, во время которого на небе появилась целая дорожка из спутников , рассказал «Известиям» генеральный директор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров. Международная космическая станция находится на расстоянии 400 км от поверхности планеты, но наблюдению мешают быстрое движение и слишком сильный блеск от солнечного света , отметил он. Поэтому любители охотятся за снимками, когда МКС проходит на фоне Солнца или Луны .

— Наблюдение за спутниками и МКС технически очень сложная задача, так как они движутся очень быстро и по разным орбитам . Телескоп имеет массу в несколько десятков килограмм, и ее нужно вести за объектом. Естественный объект в среднем пересекает небесную сферу за 12 часов, а спутник — за пять минут. В 100 раз быстрее , — сказал Павел Никифоров.

Еще одна задача, важная для всей космической индустрии, — следить за космическим мусором . Проблема обострилась после вывода в космос аппаратов Starlink. Теперь спутники часто сближаются друг с другом до сотен метров, и для отслеживания всех таких ситуаций профессиональной техники просто не хватает. Поэтому любители вполне могли бы фиксировать изменения орбит действующих и вышедших из строя устройств, чтобы учитывать для выведения новых аппаратов , пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Алексей Курбатов

Однако устройство для наблюдения за спутниками может быть полезным не только любителям. В РФ этим занимается Звенигородская обсерватория Института астрономии РАН, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник института Николай Чугай.

— За спутниками наблюдают по нескольким причинам. Во-первых, есть геофизический интерес, чтобы понимать, какие динамические эффекты влияют на орбиту летательных аппаратов . На высоте 300–400 км спутник уже ощущает влияние атмосферы и тормозится. Во-вторых, нужно знать, не сталкивались ли они с космическим мусором, так как это может приводить к колебаниям , — сказал он.

Также важно следить, насколько орбита некоторых спутников остается неизменной. Если она начинает сдвигаться, то траекторию можно скорректировать с помощью двигателей, добавил эксперт.