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AP сообщило об объявлении США помощи Украине на сумму около $150 млн во вторник

AP: во вторник Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Киеву на $150 млн
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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США во вторник, 25 июня, объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму около $150 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Ожидается, что США отправят Украине еще $150 млн в виде крайне необходимых боеприпасов»», — говорится в публикации со ссылкой на двух чиновников-информаторов.

Продолжающийся поток американских боеприпасов, которые будут извлекаться из существующих запасов США, призван помочь украинским силам отразить интенсивные российские атаки, сообщает агентство.

Ожидается, что в предстоящий пакет помощи войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Один из источников сообщил, что он не знает, включает ли этот пакет помощи ATACMS, но отметил, что в нее точно не войдут кассетные боеприпасы.

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23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю. Погибли четыре человека, еще 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла его в день Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к убийству мирных российских граждан.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров 24 июня заявил, что причастность Соединенных Штатов к атаке не подвергается сомнению. Он указал на то, что американское вооружение «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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