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Разработчик рассказал о возможностях нового берегового комплекса «Рубеж-МЭ»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах». На одном КамАЗе смонтированы и пункт управления, и радиолокационная станция (РЛС), и пусковые установки. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.

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«Бал» тяжелый, на больших машинах. А здесь всё построено по системе «катер на колесах». Всё в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе КамАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения ― дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц ― 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона «Балов», ― объяснил он.

Радиолокационная головка самонаведения ракеты позволяет стрелять не только по кораблям, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

«Она может обеспечить поражение любых радиоконтрастных целей: зданий, мостов, сооружений и других объектов на сложном рельефе. Сама ракета околозвуковая, относительно малогабаритная, что позволяет проводить эффективный прорыв ПВО противника на малых высотах», — уточнил он.

В 1980-х годах был береговой ракетный комплекс с аналогичным названием для ракет «Термит», напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Советские комплексы поставлялись во многие страны — на Кубу, в ГДР, Ливию, например», — рассказал он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Рубежи» атаки: какими возможностями обладает новый береговой комплекс

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