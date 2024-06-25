Разработчик рассказал о возможностях нового берегового комплекса «Рубеж-МЭ»
В береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах». На одном КамАЗе смонтированы и пункт управления, и радиолокационная станция (РЛС), и пусковые установки. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.
«Бал» тяжелый, на больших машинах. А здесь всё построено по системе «катер на колесах». Всё в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе КамАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения ― дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц ― 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона «Балов», ― объяснил он.
Радиолокационная головка самонаведения ракеты позволяет стрелять не только по кораблям, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
«Она может обеспечить поражение любых радиоконтрастных целей: зданий, мостов, сооружений и других объектов на сложном рельефе. Сама ракета околозвуковая, относительно малогабаритная, что позволяет проводить эффективный прорыв ПВО противника на малых высотах», — уточнил он.
В 1980-х годах был береговой ракетный комплекс с аналогичным названием для ракет «Термит», напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
«Советские комплексы поставлялись во многие страны — на Кубу, в ГДР, Ливию, например», — рассказал он «Известиям».
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«Рубежи» атаки: какими возможностями обладает новый береговой комплекс