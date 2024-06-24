Задержана женщина, бросившая новорожденного в подъезде в Москве
Правоохранительные органы задержали женщину, оставившую новорожденного ребенка в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила 24 июня в Telegram-канале прокуратура столицы.
По данным ведомства, мать младенца зашла в подъезд жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, затем оставила ребенка на 4-м этаже.
Личность женщины установили. Ее действиям будет дана процессуальная оценка, в том числе по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Младенца госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее, 21 мая, труп новорожденного с признаками разложения нашли в парке «Сосновка». Младенец лежал на одеяле с пятнами бурого цвета, а рядом был черный пакет. Для установления причины смерти тело ребенка направили в морг.