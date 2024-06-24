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В МИД РФ выразили уверенность в скором установлении соучастников теракта в Дагестане

МИД РФ: соучастников теракта в Дагестане установят, они ответят перед законом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Все соучастники теракта в Дагестане будут установлены и ответят перед законом. Об этом в понедельник, 24 июня, говорится в комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте министерства.

«Кто бы ни стоял за кулисами этих событий, должен знать: наша страна и ее граждане готовы противостоять попыткам экстремистов любых мастей сломать ее, поставить на колени и заставить бояться. Не сомневаемся, что все соучастники этого кровавого акта будут установлены и ответят перед законом», — говорится в сообщении.

Аскальдович отметил, что атаковавшие синагоги и церкви в День Святой Троицы боевики намеревались внести разлад в межрелигиозное согласие в этом регионе, однако на их пути встали граждане, которые своим примером показали, что у террористов ничего не выйдет.

Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших, а также всем пострадавшим в ходе теракта.

Нападение на церковь и синагогу в Дагестане: что известно и что происходит сейчас
В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте есть погибшие

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви, а также обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. На данный момент продолжается розыск пособников террористов. Меры безопасности были усилены в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В результате трагедии в Дагестане погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Председатель СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане.

Кроме того, правоохранительные органы задержали главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. В его доме проводятся обыски, он дает показания по факту участия его двоих сыновей в совершении атак в Махачкале.

В регионе объявили трехдневный траур. Также власти отменили все развлекательные мероприятия. Семьям погибших и пострадавшим в ходе теракта будет выделена материальная помощь общей суммой 50 млн рублей.

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