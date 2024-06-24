Зеленский сменил командующего объединенными силами ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение уволить командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом он сообщил в обращении, которое разместил в своем Telegram-канале.
«Я принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — сказал он.
Содоль занимал пост командующего объединенными силами с 11 февраля 2024 года.
9 мая Зеленский уволил с должности начальника управления государственной охраны Сергея Рудя, который руководил управлением с 2019 года. В тот же день он уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по состоянию здоровья.
До этого, 1 мая, Зеленский уволил уличенного СМИ в коррупции руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илью Витюка. В начале апреля украинское издание «Следствие. Инфо» рассказало, что жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в жилом комплексе премиум-класса стоимостью более $657 тыс.
26 апреля указом Зеленского был освобожден от должности командующий силами поддержки Вооруженных сил Украины Александр Яковец, его назначили главой администрации государственной специальной службы транспорта.
В последние месяцы в Киеве происходит множество кадровых перестановок. Одной из самых значительных стала отставка Залужного. На его пост был назначен Александр Сырский, который с 2019 года занимал пост командующего сухопутными войсками.