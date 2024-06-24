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Львова-Белова сообщила, что после теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После теракта в Дагестане без отцов остались 15 детей. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что готова подключиться к оказанию помощи в любой момент.

«Накануне в ходе жестокого теракта были убиты православный священник, охранник храма и полицейские. Слава Богу, жертв среди несовершеннолетних нет», — написала она в Telegram-канале.

Детский омбудсмен сообщила, что семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь. Также в подготовке похорон примут участие религиозные и некоммерческие организации. Мария Львова-Белова добавила, что Москва находится на связи с детским омбудсменом Дагестана Мариной Ежовой.

Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 млн рублей помощи

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу и церковь, а также обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности боевиков, причастных к теракту, установили. Меры безопасности были усилены в соседних Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. На днях в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим. Также власти отменили все развлекательные мероприятия.

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что террористическая атака на Дагестан была срежиссирована извне, чтобы раскачать Северный Кавказ изнутри. Он подчеркнул, что подобные акты являются бесчеловечными и «явной провокацией».

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