С переменными успехами: названы топ-35 регионов по экономическому потенциалу

Москва, ХМАО и ЯНАО возглавили топ-35 регионов с сильнейшим экономическим потенциалом. Таковы результаты исследования Фонда гражданского общества, подготовленного по итогам I квартала этого года на основе данных ФНС и Росстата. В десятку сильнейших также вошли Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области. Как отмечается в документе, по сравнению 2023-м в РФ на 27,8% выросла уплата НДС и на 14% зарплата, которая в среднем по стране составила 121,6 тыс. рублей.

Самые развитые

Лидерами по экономическому потенциалу по итогам I квартала 2024 года стали Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) за этот период. С документом ознакомились «Известия».

«Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения», — объясняют авторы исследования.

К числу критериев относятся размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.

Согласно документу, во вторую десятку вошли Пермский край, Вологодская область и Приморский край (поделили 12-е место), Краснодарский край, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская и Белгородская области, а также Башкирия (18-е место), Коми и Тульская область.

В третьей десятке оказались Удмуртия, Амурская область, Хабаровский край, Томская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Якутия, Воронежская, Ярославская и Ростовская области. Замыкают исследование Кемеровская, Омская, Ленинградская, Рязанская и Владимирская области.

Глава ФоРГО Константин Костин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что по сравнению с итогом 2023 года свои позиции из 35 регионов сохранили только шесть субъектов. Это пятерка лидеров — Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, а также Владимирская область, которая вновь оказалась на 35-м месте.

— Москва по экономическому потенциалу уверенно сохраняет за собой первую строчку уже несколько лет подряд с наивысшим значением среднего места по двум из трех критериев (среднее место 1,33), уступая первенство по размеру среднемесячной заработной платы лишь Чукотскому АО», — подчеркнул он.

При этом Константин Костин обратил внимание на то, что больше всего позиций потеряли: Кемеровская область (переместилась с 22-го на 31-е место) — в основном из-за снижения средней зарплаты, Рязанская область (с 27-й на 34-ю позицию) — прежде всего из-за снижения уплаченного НДС, Ленинградская область (с 14-го на 33-е место) — по совокупности факторов относительно других регионов.

Напротив, укрепили свои позиции: Белгородская область (поднялась с 25-го на 18-е место) — за счет повышения совокупной прибыли предприятий и организаций, Удмуртия (с 32-го на 21-е) — за счет уплаченного НДС, Амурская область (с 56-го на 22-е) — за счет роста среднемесячной зарплаты, Хабаровский край (с 31-го на 23-е место) — за счет роста среднемесячной зарплаты.

В целом, как показало исследование, I квартал оказался для регионов экономически эффективным. Уплаченный за этот период НДС увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 27,8% (2,3 трлн против 1,8 трлн рублей).

Среднемесячная заработная плата в целом по России на 1 апреля 2024-го по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 14% — с 106,3 тыс. до 121,6 тыс. рублей. А сальдированные финансовые результаты (прибыль минус убыток) предприятий и организаций в целом по РФ за это же время возросли на 10,3% и составили 6,65 трлн рублей.

«Известия» направили запросы в пятерку сильнейших регионов с просьбой прокомментировать результаты исследования.

Логичные показатели

С данными исследования согласны эксперты, которые при этом отметили, что экономический рост не говорит о развитии территорий как таковых.

— Абсолютно согласен со всеми названными цифрами и не удивлен местами, которые заняли субъекты в рейтинге. Москва — это инновационный город с высокими доходами, в ней концентрируется и регистрируется весь крупный бизнес. Поэтому столица имеет огромный бюджет и высокий экономический потенциал. За ней идут сырьевые регионы — ХМАО, ЯНАО, имеющие высокорентабельные предприятия, — пояснил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, объяснимы и другие места субъектов, оказавшихся в топе, которые, как правило, сохраняют там надолго свои позиции сильнейших.

— Плохо то, что у нас одни и те же лидеры и одни и те же аутсайдеры, всегда должна быть какая-то турбулентность, чтобы субъекты стремились вырваться из последних в первые и совершали экономические прорывы, — считает эксперт.

При этом Георгий Остапкович уточняет, что высокие показатели по НДС, рост зарплат и прибыль не говорят о стремительном развитии экономики, поскольку вместе с этими показателями растет и инфляция. Конечно, повышение этих показателей — позитивный фактор, но если увеличение зарплаты на 14% не сопровождается ростом производительности труда, то это только настораживает, отметил эксперт.

— Главное, что в этом рейтинге нет никакого субъективизма, так как он основан на данных ФНС и Росстата, с которыми не поспоришь. Тут всё математически объяснимо, — считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

По его словам, в первой десятке интересны высокие позиции Московской области и Красноярского края, которые не имеют нефтегазовых ресурсов.

— Наверное, можно поставить в заслугу властям Московской области, что она за последнее время стала развитой индустриальной площадкой. Может быть, она уступает по зарплате, но по валовому региональному продукту, НДС, прибыли предприятий вопросов нет. Красноярский край с развитой отраслью металлургии практически добился того, что стал неформальной столицей Сибири, — отметил эксперт.

Необычно видеть в топе-35 Вологодскую область и Приморский край, но, возможно, это объясняется приоритетами страны: в первом случае развитием отрасли металлургии, а во втором — Дальнего Востока, добавил Константин Калачев.