Где жить хорошо: ЯНАО, НАО и ХМАО возглавили топ благополучных регионов

Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили топ самых социально благополучных регионов. Также в десятку лидеров вошли Сахалинская и Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область. Таковы результаты исследования Фонда развития гражданского общества за III квартал этого года. Лидерами по среднему уровню зарплат стали Чукотка (141 тыс. рублей), ЯНАО (140 тыс.) и Москва (122 тыс. рублей). По мнению экспертов, рост доходов населения очевиден, и одним из факторов стало проведение СВО.

Самые благополучные

Топ-35 самых социально благополучных регионов в России возглавили ЯНАО, НАО и ХМАО. Вслед за ними идут Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Как поясняют его авторы, рейтинг был подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Под последней понимается фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг на одного человека в месяц.

Во вторую десятку рейтинга вошли Иркутская область, Якутия, Красноярский край, Кемеровская, Московская области, Татарстан, Коми, Ленинградская, Амурская и Тюменская области.

В третьей группе оказались Свердловская область, Белгородская и Томская области (поделили 22-е место), Челябинская область, Башкирия, Забайкальский край, Астраханская и Самарская области, Пермский край, а также Тульская, Новгородская и Омская области (поделили 30-е место).

Замыкают исследование Новосибирская и Архангельская области (31-е место), Хабаровский край и Липецкая область (32-е место), Хакасия, Калужская и Оренбургская области.

Как отметили в ФоРГО, среднемесячная заработная плата в целом по России на 1 сентября по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 16% — с 59,9 до 69,4 тыс. рублей. При этом средняя стоимость жизни за тот же период увеличилась на 6,3% — с 19,9 до 21,1 тыс. рублей.

Больше зарабатывают за месяц на Чукотке — 141 тыс. рублей, в ЯНАО — 140 тыс., в Москве — 122 тыс., на Камчатке — 121,5 тыс. рублей. Практически у тех же регионов самые высокие расходы: Чукотка — 35,2 тыс. рублей, Камчатка — 32,6 тыс., Москва — 30,3 тыс. рублей.

«Известия» направили запросы в топ-10 регионов с просьбой прокомментировать свои позиции в рейтинге.

— По сравнению с итогами II квартала наиболее заметные изменения (свыше пяти позиций) в лучшую сторону продемонстрировала Белгородская область, которая поднялась с 30-го на 22-е место. Москва и Санкт-Петербург по-прежнему в первой десятке лидеров. При этом Москва переместилась с восьмого места на шестое, а Санкт-Петербург — с девятого на восьмое. Интересно, что как Московская (15-е место), так и Ленинградская (18-е место) области остались по сравнению со II кварталом на прежних позициях, — сказал «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

При этом он сообщил, что в III квартале наблюдается некоторое снижение индекса социального благополучия, прежде всего у лидеров.

— По итогам II квартала максимальное значение индекса было 7,5 (ЯНАО), минимальное — 1,86. В первую очередь на это повлиял уровень средних зарплат, их всплеск в первую очередь в ресурсодобывающих регионах, — пояснил Константин Костин.

Деньги есть

Глава политической экспертной группы Константин Калачев назвал результаты исследования логичными.

— Понятно, что лидерами по уровню материального благополучия остаются нефтедобывающие субъекты и регионы Крайнего Севера, где выше зарплаты и больше расходы. Если говорить о материальном положении россиян, то его уровень в субъектах отличается очень значительно. Хотя есть изменения в доходах после начала СВО, на которую ушло очень много добровольцев из не самых благополучных регионов, а также оживилась оборонная промышленность. Сейчас эти люди получают приличные деньги, — пояснил «Известиям» эксперт.

При этом, по его словам, говорить о повышении комфортности проживания во всех обозначенных субъектах пока не приходится.

— Очевидно, что остаются проблемы и со строительством жилья, дефицитом инфраструктуры и современных торговых комплексов для проведения досуга, — отметил эксперт.

То, что в регионах идет улучшение материального состояния граждан, — это очевидно, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Понятно, что уровень зарплат и уровень инфляции могут отличаться в зависимости от конкретного субъекта. Но в целом эта информация абсолютно не удивительна. Очевидно, что у граждан идет улучшение материального состояния. Если ЦБ удастся погасить инфляцию, а у него это уже практически получилось, значит, будет меньше стоимость товаров и услуг. С учетом повышения доходов это однозначно отразится на повышении благосостояния, — отметил он.

Эксперт также назвал логичной расстановку регионов в рейтинге. По его словам, северные регионы, богатые нефтегазовыми ресурсами, традиционно отличаются высоким уровнем заработной платы.