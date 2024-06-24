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Суд в Москве постановил взыскать с Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд руб.

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Фото: TASS/AP/Alastair Grant
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Мещанский суд Москвы после рассмотрения искового заявления Генеральной прокуратуры России принял решение взыскать 1,4 млрд рублей с экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и его сообщников. Об этом 24 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 1,4 млрд рублей к экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, бывшему руководителю группы «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву, а также Сибирской лизинговой компании», — рассказал журналист.

Отмечается, что указанные денежные средства находились под арестом на счетах фигурантов в банке «Траст». Арест был наложен в рамках уголовного дела, возбужденного в 2003 году, по которому проходили Ходорковский и Лебедев. Суд постановил взыскать данные денежные средства в рамках исполнительного производства.

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Ранее, 20 мая, Генпрокуратура РФ потребовала через суд взыскать в доход государства 1 млрд рублей и $1,8 млн, принадлежащих Ходорковскому и Лебедеву, которые находятся на счетах различных юрлиц в банке «Траст». Источник отметил, что Ходорковский и Лебедев создали преступную группу для сокрытия преступных схем и незаконного вывода в офшор денег, полученных от продажи нефти и нефтепродуктов. Сначала средства аккумулировалась на их банковских счетах, после чего выводилась ответчиками и использовалась для личного обогащения, уточнил источник.

Общая задолженность государству в результате этих действий составила 17,4 млрд рублей. В ходе расследования уголовного дела ГСУ СК РФ на счетах компаний в ПАО НБ «Траст» было обнаружено порядка 1,4 млрд рублей, которые были арестованы судом как полученные в результате преступных действий.

Нефтяная компания ЮКОС существовала в России с 1993 по 2007 год. В 2003 году ее руководителям предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены ее владельцы, в том числе Ходорковский и Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

В декабре 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли президент РФ Владимир Путин о том, что помиловал сбежавшего за границу Ходорковского, заявил, что решение о помиловании было принято исходя из гуманитарных соображений. Однако предприниматель, оказавшись на свободе, не выполнил данных тогда им же самим главе российского государства обещаний. Выйдя из тюрьмы 20 декабря 2013 года, в тот же вечер он вылетел в Германию.

В декабре 2020 года Путин рассказывал, что Ходорковский сам обратился к нему с просьбой о помиловании и даже прислал «соответствующую бумагу», что не собирается заниматься политикой. Президент отмечал, что экс-руководитель компании ЮКОС косвенно признал свою вину и «попросил его отпустить раньше срока, потому что у него болела и умирала мама».

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