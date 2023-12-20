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Песков заявил о невыполненных Ходорковским заверениях перед помилованием

Песков: Ходорковский не выполнил данные им обещания перед помилованием
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Фото: TASS/dpa/Sven Hoppe
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Президент РФ Владимир Путин в 2013 году помиловал экс-главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан иноагентом в РФ) исходя из гуманитарных соображений, однако тот, оказавшись на свободе, не выполнил данных тогда им самим обещаний. Об этом 20 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сожалеет ли глава государства о помиловании сбежавшего за границу предпринимателя.

«Я не думаю. Вы знаете, тогда были определенные заверения со стороны господина Ходорковского, просьба. И, действительно, президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что все заверения Ходорковского остались только на бумаге, «не более того». И данный факт «достаточно красноречиво характеризует упомянутого гражданина», указал Песков.

Путин подписал указ о помиловании Ходорковского ровно 10 лет назад, 20 декабря 2013 года. В тот же вечер, выйдя из тюрьмы, тот вылетел в Германию.

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В декабре 2020 года Путин рассказывал, что Ходорковский сам обратился к нему с просьбой о помиловании и даже прислал «соответствующую бумагу», что не собирается заниматься политикой. Президент отмечал, что экс-руководитель компании ЮКОС косвенно признал свою вину и «попросил его отпустить раньше срока, потому что у него болела и умирала мама».

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м году руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

20 мая 2022 года Министерство юстиции России внесло бывшего владельца ЮКОСа Ходорковского в реестр физлиц-иноагентов.

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