Экономист предрек рост цен на бриллианты в Европе из-за запрета на импорт из РФ

В рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейский союз (ЕС) продлил на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) период ранней регистрации, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов. О том, почему такое решение было принято, 24 июня «Известиям» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Есть лоббисты того, чтобы этой системы не было и бизнес продолжался. В первую очередь это Бельгия — крупнейший в мире рынок алмазов, во-вторых, это Индия, которая занимается огранкой российских алмазов, там несколько миллионов человек, без преувеличения, занимаются этим. В-третьих, тут проблема с идентификацией. В принципе, сертификацию алмазов ввести можно — в этом нет ничего сложного, но это большая головная боль для всего алмазного рынка, а также это будет стоить немалых денег. Кто заплатит за эту систему, непонятно. Поэтому под давлением объективных обстоятельств и под давлением лоббистов эта система тормозит», — сказал он.

При этом если такая схема будет введена, то Россия мало от этого потеряет, считает экономист.

«Действительно, основные рынки алмазов — это Соединенные Штаты Америки и Европа, но, с другой стороны, большое потребление алмазов есть в странах Юго-Восточной Азии. Россия переориентирует свои алмазы со скидкой на страны Юго-Восточной Азии, и, соответственно, страдает только Европа, где цены будут расти. Больше всего от этого пострадает Бельгия, поэтому она и тормозит процесс», — заключил Зубец.

С 1 января 2024 года действует прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

Министр финансов РФ и глава наблюдательного совета компании «Алроса» Антон Силуанов в конце 2023-го сообщал, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. В официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ ограничения не распространяются. Их при въезде россиян в страны ЕС конфисковывать не планируют.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе.