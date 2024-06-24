Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС с 25 июня ограничит доступ к «Известиям», «РИА Новости» и «Российской газете»
Общество
Песков сообщил об информировании Путина о пострадавших в терактах в Дагестане
Мир
В Кремле выразили намерение обсудить с Сербией вопрос поставок оружия на Украину
Общество
Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до 153
Мир
Захарова сообщила о разработке РФ ответных мер на запрет ЕС доступа к ряду СМИ
Авто
Россия стала крупнейшим рынком для экспортных авто из Китая
Общество
RT узнал подробности о предполагаемом террористе из Дербента Кагирове
Происшествия
Случаи заболевания ботулизмом выявлены еще в трех регионах России
Мир
Захарова пообещала ответ Москвы на отзыв аккредитации журналиста из РФ в Австрии
Экономика
Эксперт спрогнозировал снижение объема выдачи ипотеки в июле и августе в РФ на 20%
Интернет и технологии
В ГД внесли проект о запрете дискриминации российских приложений в App Store
Общество
Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 14 пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Общество
Прокуратура пригрозила уголовным делом рэперу Моргенштерну
Экономика
Экономист назвал 14-й пакет санкций против России самоубийством Запада
Экономика
Экономист оценил планы Минфина разрешить арендодателям получать налоговый вычет
Спорт
Спортсмены из РФ прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже
Происшествия
В Архангельской области подросток пропал после опрокидывания лодки в Белом море
Сюжет:

Экономист предрек рост цен на бриллианты в Европе из-за запрета на импорт из РФ

Экономист Зубец: цены на бриллианты в ЕС будут расти из-за запрета на импорт из РФ
0
Фото: ТАСС/Bebeto Matthews
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейский союз (ЕС) продлил на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) период ранней регистрации, после которого обязательной станет схема отслеживания импорта алмазов и бриллиантов. О том, почему такое решение было принято, 24 июня «Известиям» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Есть лоббисты того, чтобы этой системы не было и бизнес продолжался. В первую очередь это Бельгия — крупнейший в мире рынок алмазов, во-вторых, это Индия, которая занимается огранкой российских алмазов, там несколько миллионов человек, без преувеличения, занимаются этим. В-третьих, тут проблема с идентификацией. В принципе, сертификацию алмазов ввести можно — в этом нет ничего сложного, но это большая головная боль для всего алмазного рынка, а также это будет стоить немалых денег. Кто заплатит за эту систему, непонятно. Поэтому под давлением объективных обстоятельств и под давлением лоббистов эта система тормозит», — сказал он.

При этом если такая схема будет введена, то Россия мало от этого потеряет, считает экономист.

«Действительно, основные рынки алмазов — это Соединенные Штаты Америки и Европа, но, с другой стороны, большое потребление алмазов есть в странах Юго-Восточной Азии. Россия переориентирует свои алмазы со скидкой на страны Юго-Восточной Азии, и, соответственно, страдает только Европа, где цены будут расти. Больше всего от этого пострадает Бельгия, поэтому она и тормозит процесс», — заключил Зубец.

Глаз на алмаз: власти обяжут банки отчитываться об операциях с бриллиантами
Как это повлияет на рынок драгоценностей и насколько камни — хорошая альтернатива золотым слиткам

С 1 января 2024 года действует прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

Министр финансов РФ и глава наблюдательного совета компании «Алроса» Антон Силуанов в конце 2023-го сообщал, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. В официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ ограничения не распространяются. Их при въезде россиян в страны ЕС конфисковывать не планируют.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024