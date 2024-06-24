Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным

Президент России Владимир Путин 24 июня провел встречу с главой Банка ВТБ Андреем Костиным

«Мы выполнили все стоящие перед нами планы, получили рекордную прибыль, завершили цифровую трансформацию банка, сегодня это совершенно другой банк в плане современных технологий», — сказал Костин.

По его словам, наблюдательный совет банка принял новую стратегию на ближайшие три года. Так, организация сохранит работу в направлении кредитования реального сектора экономики, работы с малыми и средним бизнесом и активной работой с населением.

Костин подчеркнул, что сеть Банка ВТБ покрывает около 50 млн человек по всей стране, а в планах через три года иметь 100 млн клиентов и открыть 300 новых офисов, 200 из которых — в малых и средних городах. Всего к концу «трехлетки» ВТБ планирует быть представленным во всех 89 регионах Российской Федерации и примерно в 700 городах, подчеркнул глава банка.

«Про Крым — у нас работает дочерний банк там, он самый крупный в Крыму, называется РНКБ, мы в свое время создали его. Это примерно 2,5 млн клиентов и около 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. <...> Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут, регион быстро развивается крымский, поэтому с нового года у нас будет ВТБ вместо РНКБ в Крыму», — сказал Костин, отвечая на вопрос Путина о работе банка на новых территориях и в Крыму.

Ранее в этот день первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил «Известиям», что ВТБ завершит интеграцию «Открытия» в январские праздники 2025 года. При этом процесс интеграции РНКБ станет иным и не будет предусматривать перевод бизнеса в ВТБ из-за нежелания негативно влиять на выстроенную экосистему.