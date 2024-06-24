США сообщили о повреждении греческого судна в Красном море после атаки хуситов

Греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах» в Красном море, судно получило повреждения средней степени. Об этом 24 июня сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Экипаж сообщил о незначительных травмах [членов экипажа] и повреждениях судна средней степени, судно продолжило движение», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

По информации CENTCOM, не так давно Transworld Navigator пришвартовывался в порту Малайзии. Отмечается, что эта атака стала четвертой на данное судно. Враждебные действия хуситов «угрожают региональной стабильности и жизни моряков в Красном море и Аденском заливе».

Ранее в этот же день сообщалось, что йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих суда — балкер Transworld Navigator в Красном море и танкер Stolt Sequoia в Индийском океане. Уточнялось, что балкер Transworld Navigator был атакован надводным безэкипажным катером, а танкер Stolt Sequoia подвергся удару крылатых ракет.

22 июня йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Пентагона опровергло информацию о ракетном ударе хуситов по авианосцу. Позднее телеканал NBC News сообщил, что американский атомный авианосец Dwight Eisenhower получил приказ покинуть Красное море. Центральное командование Вооруженных сил США в тот же день опровергло заявления об успешном нападении на авианосец.

Тогда же CENTCOM подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Отмечалось, что его заменит авианосец Theodore Roosevelt.

До этого, 14 июня, американские военные уничтожили два патрульных катера йеменских хуситов в Красном море и успешно перехватили один датчик системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, командование доложило о ликвидации одного морского надводного дрона (USV) хуситов и двух патрульных катеров в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.