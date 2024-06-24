Слуцкий назвал инспирированными извне теракты в Севастополе и Дагестане

Теракты в Севастополе и Дагестане были задуманы вне России и направлены в первую очередь на разобщение народа и распространение паники. Об этом 23 июня заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ России. Нелюди, напавшие на храмы, синагогу, священнослужителей, мирных граждан, заслуживают самой суровой кары. Но ответственности не должны избежать прежде всего те, кто стоит за террористами», — написал он в Telegram-канале.

Слуцкий подчеркнул, что предоставление оружия и выдача «индульгенций на убийство» превращают США и Европу в спонсоров государственного терроризма, а погибшие в терактах россияне — их вина.

Вечером 23 июня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Севастополю. В общей сложности пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо. В Минобороны РФ заявили, что за удар, совершенный пятью американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, в первую очередь несут ответственность США, которые передали такое оружие Украине, но вина в атаке лежит и на киевском режиме, потому что снаряды были запущены с его территории.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявлено днем траура. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку ВСУ ритуальным преступлением, потому что Украина совершила ее в День Святой Троицы.