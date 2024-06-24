Молдавские власти последовательно ведут борьбу с оппозиционными политиками, чтобы гарантировать переизбрание президента Молдавии Майи Санду на пост президента в октябре 2024 года. Именно по этой причине Кишинев оказывает огромное давление на башкана (главу) Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая не раз высказывалась за более тесное взаимодействие с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил оппозиционный депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

«Скорее всего, в случае с Евгенией Гуцул мы имеем дело с заказным делом. Задача состоит в том, чтобы любой ценой обвинить и отстранить ее от должности. 20 октября в Молдове президентские выборы и референдум, давайте упростим максимально, за евроинтеграцию. Референдум, который ничего, по сути, не дает, потому что у него нет юридической силы, но дает возможность Майе Санду изменить Конституцию и внести в нее европейский вектор. Соответственно, Санду и правящей партии «Действие и солидарность» нужно убрать оппонентов с ключевых позиций, чтобы референдум прошел на ура. А в Гагаузии — проевразийский электорат», — сказал Цырдя.

Также политик отметил, что на фоне милитаризации Молдавии Гагаузия может последовать примеру Приднестровья и обратиться за помощью к России, и именно из-за этого Кишинев пытается «убрать Гуцул любой ценой».

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