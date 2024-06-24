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Для армии разработан мобильный заправочный пункт

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Для российской армии разработан мобильный заправочный пункт. Он будет обслуживать батальонные тактические группы, в том числе действующие в зоне специальной военной операции. Всё оборудование заправочного пункта размещается в одном контейнере, который устанавливается на КамАЗ-5350 — это машина повышенной проходимости, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

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В контейнере есть отсек для операторской, откуда осуществляются все необходимые операции по заправке техники — запасы горючего и моторных масел располагаются в отдельных емкостях. Кроме того, в контейнере предусмотрены отсеки для генератора, электродвигателя и бензобака, а также отсеки для ЗИП (запасные части и инструменты) и огнетушителей.

Сейчас появляется очень много разработок в системе боевого обеспечения, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«Батальонно-тактическая группа — это та единица, бойцы которой находятся на передовой. И их обеспечивать, конечно, наиболее сложно. Не важно, ведут ли они атакующие действия или находятся в обороне», — отметил он.

Чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем больше опасности для снабженцев, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Дроны постоянно висят над коммуникациями. На наши машины-наливняки и базы горюче-смазочных материалов ведется постоянная охота, это одни из самых приоритетных целей. Новая машина позволит быстро и скрытно организовать пункт раздачи ГСМ, грамотно наладить учет топлива. При первой же угрозе с такой техникой станет гораздо проще сменить место дислокации, это всё поможет сберечь людей», — уверен он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сберегательный бак: для армии разработан мобильный заправочный пункт

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