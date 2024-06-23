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Украинский военнопленный рассказал о мобилизации инвалидов в ряды ВСУ

Украинский пленный Раденко: Киев мобилизует инвалидов в ряды ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Киев мобилизует инвалидов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Раденко.

«Ну, конкретно инвалидов взяли всех. Приехал дядька какой-то, говорит: «Мне надо 20 человек». Пальцами тык, тык, тык, посадили в автобус и повезли <...>. У абсолютно всех были какие-то проблемы со здоровьем», — поделился Раденко в разговоре с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

Военнопленный также сообщил, что сам является инвалидом по зрению. Он рассказал, что когда ему первый раз вручили повестку, в военкомате пришлось объяснять, что он списан с учета, потому что имеет проблемы со зрением. Тогда Раденко дали отсрочку на год. Во второй раз во внимание проблемы со здоровьем брать не стали.

«Я говорю, я не могу стрелять. Как я могу стрелять, когда я даю нагрузку на правый глаз, а у меня глазное давление поднимается и плывет всё? Они ответили: «Научишься», — вспомнил Раденко.

Кроме того, военнопленный отметил, что его командира застрелил российский снайпер, после чего весь отряд не знал, что делать. Когда бойцы ВСУ увидели, что военные РФ уже совсем близко, ими было принято коллективное решение сдать свои позиции.

«Сдаваться. Только такой выход я вижу. Либо ты живой, но потом свои же убьют», — заявил Раденко в ответ на вопрос о том, что он может посоветовать военным ВСУ.

Пленный добавил, что жители его села уже начинают снимать украинские флаги со зданий.

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Ранее, 19 июня, украинский военнопленный Николай Дрына рассказал, что половина солдат в некоторых подразделениях ВСУ постоянно болеют, а остальные совсем не способны участвовать в боевых действиях. Он подчеркнул, что в рядах украинской армии отсутствует боевой дух. Он также добавил, что у ВСУ не принято останавливаться, если кому-то тяжело, и ждать или оказывать помощь этому человеку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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