Более половины продаваемых домов в России дешевле однокомнатных квартир

В России 54% выставленных на продажу домов и коттеджей стоят дешевле, чем однокомнатная квартира в новостройке, рассказали в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».

«Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России выросла до 133 тыс. рублей, в итоге стоимость полноценной однокомнатной квартиры площадью 38 кв. м сейчас в среднем составляет чуть более 5 млн рублей. Такой рост стоимости в совокупности со снижением доступности ипотечных кредитов на вторичную недвижимость привел к значительному увеличению интереса россиян к индивидуальному жилью», — рассказал директор «Винзера» Денис Жалнин.

Эксперты компании провели анализ имеющегося на рынке предложения. По их оценкам, в России сейчас, без учета дач, продается более 300 тыс. вариантов домов, при этом 54% из них стоят менее 5 млн рублей, 26% — от 5 до 10 млн рублей, 13% — от 10 до 20 млн рублей, 3% — от 20 до 30 млн рублей, стоимость остальных домов превышает 30 млн рублей.

Среди городов-миллионников самая большая доля домов стоимостью до 5 млн рублей в Омске, где она составляет 57% от всего объема предложения среди индивидуальных домов. На втором месте Красноярск (35,6%), на третьем Самара (34,4%), на четвертом Челябинск (33,2%) на пятом Волгоград (32,1%). Также в десятке лидеров Уфа (31,2%), Новосибирск (29,7%), Воронеж (29,5%), Нижний Новгород (25,9%) и Красноярск (22%). Далее следуют Екатеринбург (21,1%), Пермь (16,4%), Москва и Московская область (16%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (15,5%), Краснодар (13,3%) и Казань (11,7%).

«Сейчас индивидуальные дома создают существенную конкуренцию как для первичного, так и для вторичного рынка квартир, поскольку уровень комфорта жизни в них за последнее время вырос, а цена квадратного метра часто в 1,5–2 раза ниже, чем в городском жилье. Плюс большинство домов строятся на развитых территориях с хорошей инфраструктурой из качественных материалов, которые не требуют дополнительных эксплуатационных затрат», — пояснил Жалнин.

Также эксперт отметил, что доля доступных по цене домов во многом зависит как от ценовой политики на городские квартиры, так и от баланса спроса и предложения на рынке в конкретной локации.

«Доля недорогих домов сокращается как под действием инфляции и роста цен на основные строительные материалы и земельные участки, так и на фоне увеличения интереса россиян к капитальным домам из керамзитоблоков, керамического кирпича и других вариантов каменного строительства», — подытожил Жалнин.

Ранее в июне сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя цена первичного жилья в Москве выросла на 70,9%. Так, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Москвы во II квартале 2024 года составляет 465,6 тыс. рублей. Максимальный рост цен зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).