Авиация коалиции США 16 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки 16 раз нарушила сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф. Об этом 19 июня в ходе брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и четырьмя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», — сказал он.

Также, по словам Попова, спецслужбы зафиксировали, что американская коалиция также за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Генерал-майор обратил внимание на то, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Помимо этого, Попов сообщил, что в течение прошедших суток в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Идлиб.

Накануне, 18 июня, в ЦПВС сообщили, что со стороны авиации коалиции во главе с США в течение суток зафиксировано 17 нарушений в небе над Сирией. Помимо этого, было зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полетами беспилотников.

Ранее, 17 июня, авиация так называемой международной коалиции во главе с США в течение суток восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии. Попов добавил, что в идлибской зоне было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок.