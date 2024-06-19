Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве в преддверии Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны. Видео в среду, 19 июня, публикуют «Известия».

В рамках мероприятия специалисты Мосгаза перенесли пламя на временную горелку и проверили каждый из трех запальников. После этого огонь был возвращен на основную горелку.

Участники торжественной церемонии возложили к Вечному огню цветы. Среди них были в том числе сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева и генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Также в мероприятии приняли участие победители V Всероссийского конкурса семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Как отметила Цунаева в беседе с журналистами, для ОНФ и Мосгаза этот конкурс очень ценен. Каждый год число его участников растет, при этом в нем участвуют целые семьи.

«В Год семьи это особенно актуально — 55 тыс. семей со всех регионов нашей страны приняли участие в этом замечательном конкурсе», — сказала она.

Гасангаджиев, в свою очередь, рассказал про техническое устройство Вечного огня.

«Три камеры сгорания. Они разнонаправленны, по 120 градусов друг от друга. <…> Невозможно получить направление ветра сразу в три стороны», — объяснил он.

Таким образом, даже если сильный порыв ветра на какое-то время задует одну из горелок, в двух других горение продолжится. По этой причине символ Победы всегда сохраняет постоянное горение, указал Гасангаджиев.

Под окончание церемонии военнослужащие прошли строем под музыку военного оркестра.

Ранее, 14 июня, Мосгаз объяснил на своем сайте, что его сотрудники круглосуточно контролируют Вечный огонь и ежедневно проводят плановые осмотры. Техническое обслуживание проводится ежемесячно. Перед Днем защитника Отечества и Днем Победы предусмотрена дополнительная профилактика.

В 2024 году 9 мая исполнилось 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.