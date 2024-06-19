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Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Профилактику Вечного огня провели в Александровском саду в Москве в преддверии Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны. Видео в среду, 19 июня, публикуют «Известия».

В рамках мероприятия специалисты Мосгаза перенесли пламя на временную горелку и проверили каждый из трех запальников. После этого огонь был возвращен на основную горелку.

Участники торжественной церемонии возложили к Вечному огню цветы. Среди них были в том числе сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Елена Цунаева и генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Также в мероприятии приняли участие победители V Всероссийского конкурса семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь». Как отметила Цунаева в беседе с журналистами, для ОНФ и Мосгаза этот конкурс очень ценен. Каждый год число его участников растет, при этом в нем участвуют целые семьи.

«В Год семьи это особенно актуально — 55 тыс. семей со всех регионов нашей страны приняли участие в этом замечательном конкурсе», — сказала она.

Гасангаджиев, в свою очередь, рассказал про техническое устройство Вечного огня.

«Три камеры сгорания. Они разнонаправленны, по 120 градусов друг от друга. <…> Невозможно получить направление ветра сразу в три стороны», — объяснил он.

Таким образом, даже если сильный порыв ветра на какое-то время задует одну из горелок, в двух других горение продолжится. По этой причине символ Победы всегда сохраняет постоянное горение, указал Гасангаджиев.

Под окончание церемонии военнослужащие прошли строем под музыку военного оркестра.

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Ранее, 14 июня, Мосгаз объяснил на своем сайте, что его сотрудники круглосуточно контролируют Вечный огонь и ежедневно проводят плановые осмотры. Техническое обслуживание проводится ежемесячно. Перед Днем защитника Отечества и Днем Победы предусмотрена дополнительная профилактика.

В 2024 году 9 мая исполнилось 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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