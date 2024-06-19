Комментатора «Матч ТВ» отстранили от Игр БРИКС из-за некорректного высказывания

Комментатора «Матч ТВ» Владимира Иваницкого отстранили от работы на Играх БРИКС за некорректное высказывание в эфире. Об этом 19 июня сообщил гендиректор телеканала Александр Тащин в своем Telegram-канале.

14 июня журналист во время соревнований по самбо назвал российского спортсмена Кирилла Князькова настоящим женихом и призвал девушек обратить на него внимание.

«Девчонки, берите на заметку. Но только, чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», — заявил он в эфире.

На инцидент отреагировал Тащин. Он принес извинения тем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции.

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС», — написал гендиректор «Матч ТВ».

Он отметил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.

Сам комментатор, оценивая инцидент, заявил «РИА Новости», что удивлен своим отстранением. Он не увидел криминала в своих словах, назвав их литературными.

Игры стран БРИКС стартовали 12 июня и продлятся до 23 июня. В программе значатся 27 видов спорта, состязания по которым пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.

Посол Игр олимпийский чемпион Илья Захаров на церемонии открытия в Казани назвал соревнования глотком свежего воздуха для российских спортсменов. По его словам, обстановка на Играх напомнила атмосферу 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу.