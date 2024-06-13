В Казани состоялась церемония открытия Игр БРИКС
Церемония открытия Игр стран БРИКС состоялась 12 июня в Казани, в соревнованиях примут участие несколько тысяч спортсменов из почти 100 стран мира. «Известия» показали кадры мероприятия.
«Я считаю, эти соревнования как глоток воздуха для наших ребят, видно по их глазам, как они рады. Обстановка здесь мне напомнила атмосферу 2018 года, когда у нас проходил чемпионат мира по футболу. Здесь приблизительно также, заряд энергии бешеный», ― поделился олимпийский чемпион, посол Игр БРИКС Илья Захаров.
Как отметил сербский профессиональный игрок в настольный теннис Синиса Марцетич, соревнования примечательны высоким уровнем организации. По словам спортсмена, у Игр БРИКС есть большой потенциал стать новыми Олимпийскими играми.
В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин объявил открытыми Игры стран БРИКС. Глава государства обратился к участникам и гостям соревнований по видео и пожелал удачных стартов и ярких побед.
Также в среду глава Татарстана Рустам Минниханов указал на то, что такие крупные спортивные состязания, как Игры стран БРИКС, доказывают, что Россия не находится в изоляции. Он подчеркнул, что мероприятие объединяет разные народы и на нем рады представителям любых стран.
Игры стран БРИКС стартовали 12 июня и продлятся до 23 июня. В программе значатся 27 видов спорта, состязания по которым пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.