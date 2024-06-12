Минниханов назвал Игры БРИКС подтверждением, что Россия не находится в изоляции
Такое крупное международное спортивное мероприятие, как Игры стран БРИКС, доказывает, что Россия не находится в изоляции. На это указал глава Татарстана Рустам Минниханов 12 июня.
«Сегодня будет открытие этого крупного, мирового события для нашей страны. <...> 90–100 стран приедут. Это говорит о том, что Россия не изолирована, у нее есть оппоненты, я не буду их называть плохими словами, и есть друзья. Жизнь продолжается, вы можете из другой страны в Россию приехать. И никто не будет спрашивать, почему из Франции, Бельгии или США приехали. Добро пожаловать!» — сказал он.
Минниханов отметил, что Игры БРИКС объединяют народы.
Игры стран БРИКС стартуют 12 июня и продлятся до 23 июня. В программе значатся 27 видов спорта, состязания по которым пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.