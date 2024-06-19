В Тюменской области назвали площадь пострадавших от паводка посевов

Около 30 тыс. га посевных площадей пострадали из-за паводка в Тюменской области. «Большая вода» не оказала критичного влияния на сельское хозяйство, заявил глава регионального департамента АПК Владимир Чейметов, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, 19 июня.

«Есть незначительное сокращение посевных площадей — порядка 30 тысяч гектаров. Я думаю, что благоприятные погодные условия позволят компенсировать эти площади хорошей урожайностью сельскохозяйственных культур», — сказал Чейметов, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

Во время половодья в зоне подтопления оказались девять животноводческих объектов, но животные не пострадали. Также воспользовавшиеся господдержкой предприятия не будут возвращать полученные ранее субсидии, даже если не достигли показателей.

Большая вода пришла на территорию Тюменской области весной 2024 года. Десятки населенных пунктов попали в зону паводка. В некоторых была организована эвакуация жителей. Ожидается, что ситуация с половодьем в регионе стабилизируется после 20 июня.