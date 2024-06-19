Ким Чен Ын заявил о «новом расцвете» отношений между РФ и КНДР

Отношения между Россией и КНДР вступили в период «нового расцвета». Об этом в среду, 19 июня, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров в Пхеньяне с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века», — подчеркнул он.

Кроме того, политик уверен в том, что «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться». По его мнению, на сегодняшний день встреча лидеров двух стран является историческим моментом для российско-корейских отношений.

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», — добавил Ким Чен Ын.

Также лидер КНДР выразил поддержку России в проведении специальной военной операции (СВО), заявив, что армия РФ защищает суверенные границы страны.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций проходят в резиденции «Кымсусан». Лидеры двух стран встретились утром 18 июня на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия исполнялись гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации. В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы.

Путин будет находиться в КНДР с визитом 18 и 19 июня. Программа предусматривает торжественный концерт и государственный прием, планируется возложение венка к монументу освобождения Кореи Советской армией.

Президент России прибыл в КНДР 18 июня. Его в аэропорту встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Встреча с корейским лидером для Путина станет третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент РФ не был с 2000 года. На тот момент его визави был Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.