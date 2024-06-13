Эксперт платформы «Мошеловка» объяснила опасность шуток с мошенниками

Шутки и розыгрыши с телефонными мошенниками могут стать орудием мести злоумышленников, предупредила 13 июня куратор и эксперт платформы «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.

Она сообщила, что разговор может записываться, а злоумышленники впоследствии могут найти ему применение — подделать номер вашего телефона и использовать в противозаконных схемах.

«Например, вам позвонили, вы знаете, что это мошенник, и решили подшутить над ним, потроллить, если использовать сленговое слово. А мошенники в ответ ваш номер себе записывают и начинают им прикрываться, звонить от вашего имени. Вы вроде как пошутили, а они потом причинили вам вред», — пояснила эксперт в эфире радио Sputnik.

Храпунова призвала срочно отключаться и ни в коем случае не продолжать разговор, как только стало понятно, что звонит мошенник. Ошибочным является и убеждение, будто отнимая время у мошенника долгой беседой можно сократить объем причиняемого им ущерба другим людям, отметила она.

«Это вроде как благородно. Но финансовые организации и технологические компании внедряют специальных роботов, которые долго и нудно работают с мошенниками, чтобы их задерживать. Вот пусть эти роботы борются против мошенников, а живые люди защищают свои персональные данные и свое личное пространство», — призвала эксперт.

8 июня заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что телефонные мошенники придумали очередной способ отъема денег у россиян. Потенциальным жертвам предлагается пройти флюорографию, однако при этом злоумышленники нацелены на код из сообщения.