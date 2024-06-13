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Врач-косметолог рассказала о причинах появления жирного блеска кожи

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Появление жирного блеска на коже происходит по разным причинам, например, при повышенной продукции кожного сала. Об этом 13 июня врач-косметолог «СМ-Косметология» Жанна Эксоренко рассказала «Газете.Ru».

По ее словам, обычно активация работы сальных желез связана с гормональным фоном. Также одной из причин избыточного выделения кожного сала является генетическая предрасположенность.

«В частности, к жирному блеску на коже может приводить неправильное питание: острая, жирная и сладкая пища. Кроме того, использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Еще одним фактором является употребление алкоголя и никотина — это сильные канцерогены, нарушающие обменные процессы в коже», — рассказала эксперт.

Врач заявила, что, помимо этих причин, на гиперсекрецию сальной железы влияет неправильный уход за кожей.

Эксоренко посоветовала исключить умывание мылом, так как щелочь — это среда для размножения бактерий. По мнению врача, важно подобрать правильно средство для очищения кожи лица, а также включить в уход специализированные тоники, которые завершают процесс очищения и восстанавливают кислотно-щелочной баланс кожи.

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Ранее, 10 июня, управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила об опасности самостоятельного лечения прыщей и попыток решить проблемы с кожей. Специалист призвала не откладывать визит к косметологу, если на коже есть прыщи, поскольку в этом случае требуется наблюдение врача.

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