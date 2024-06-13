В США заявили об атаке хуситов на следовавшее из РФ греческое судно
Беспилотный катер йеменских хуситов нанес удар в Красном море по греческому судну Tutor, корабль оказался серьезно поврежден. Об этом в среду, 12 июня, заявили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии. В последний раз судно Tutor швартовалось в России», — говорится в сообщении.
В результате атаки было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. О наличии пострадавших не сообщается.
Ранее, 9 июня, в США сообщили, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» за последние сутки повредили противокорабельными ракетами два грузовых суда в Аденском заливе. Кроме того, американские военные также отчитались о перехвате над Аденским заливом беспилотного летательного аппарата и уничтожении в контролируемых хуситами районах Йемена двух крылатых ракет и одной ракетной пусковой установки.
Ранее в этот день сообщалось, что хуситы из движения «Ансар Аллах» с помощью баллистических ракет атаковали британский эсминец HMS Diamond в Красном море.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.