Грушко посоветовал западным журналистам почитать учебники истории

Западным журналистам, обвиняющим Россию в использовании ядерной риторики, следует изучить историю. Именно НАТО в своих доктринальных документах указывает, что противник не должен понимать, на какой фазе конфликта альянс может применить ядерное оружие, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Я бы предложил журналистам чуть-чуть полистать учебники истории, посмотреть документы некоторые. Думаю, это помогло бы разобраться в нынешней ситуации. <…> Из последних учений и из последних документов мы видим, что роль ядерного оружия в военной стратегии и военном планировании НАТО только возрастает. Вот пошли разговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах. И это тоже нам надо иметь в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации, если такие пока что разговоры обретут форму конкретных планов», — сказал дипломат в интервью.

Попытки обвинить Россию в ядерной угрозе, по словам Грушко, не что иное, как «попытка взвалить с больной головы на здоровую». Именно НАТО в украинском конфликте идет по пути эскалации, тем самым увеличивая риски для своих членов, подчеркнул замглавы МИД РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью замглавы МИД РФ Александра Грушко «Известиям»:

«Всё, что сегодня делает НАТО, — это подготовка к возможному столкновению с Россией»