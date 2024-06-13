Ученые предрекли девятибалльное землетрясение на западе США
Подводный разлом вдоль западного побережья США, простирающийся почти на 1 тыс. км, может вызвать девятибалльные землетрясения и цунами высотой до 30 м. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на научные исследования в понедельник, 10 июня.
«Выяснилось, что разлом разделяется на четыре сегмента, а не представляет собой одну сплошную полосу, как большинство линий разломов. Это открытие может оказаться более катастрофическим, поскольку тектонические плиты могут скользить друг под другом, создавая большее давление и более сильные землетрясения», — сказано в публикации.
В случае землетрясений в этом районе наиболее сильный ущерб понесут штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. Результатом такой природной катастрофы станет гибель около 10 тыс. человек и материальный ущерб в среднем $80 млрд.
Ученые также предупредили о долгосрочных последствиях. Так, неминуемыми окажутся эпидемии из-за воды, зараженной трупами животных, а также разливами опасных веществ от пострадавших фабрик и других предприятий.
В статье отмечается, что исследователи рассчитывают на внимание США к этой проблеме, а заранее подготовленные расчеты ученых позволят обеспечить необходимые условия для эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
В ближайшее время катастрофы не ожидается. Исследователи отмечают, что до критического момента еще много десятилетий, однако точные сроки назвать нельзя.
Ранее, 3 апреля, произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. В результате погибли 10 человек, еще 934 пострадали.